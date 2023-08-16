Пострадавшие от наводнения приморцы обокрали приютившего их знакомого

В Приморском крае пострадавшая от наводнения пара обокрала знакомого, приютившего их на ночь. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого управления Росгвардии.

С заявлением в полицию Уссурийска обратился 55-летний местный житель. Он рассказал, что пустил к себе в дом знакомых, которые остались без крова в результате паводка. Утром он обнаружил, что гости ушли, забрав с собой его банковскую карту. Позднее на телефон пришли оповещения о снятии 52 тыс. рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых на улице Крестьянской. В ходе осмотра у них была найдена похищенная банковская карта и часть снятых наличных.

В отделе полиции ранее судимые 37-летний мужчина и его 32-летняя сожительница признались в содеянном. Им грозит лишение свободы.