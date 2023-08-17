Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США признали провал антироссийских санкций
Экономика
В Госдуме призвали усилить контроль за ж/д перевозками топлива
Экономика
Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей
Мир
Посол РФ призвал США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Общество
В России предложили запретить размещение АЗС вблизи ТЦ и жилых домов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила живую силу и склад ВСУ на купянском направлении
Мир
ВВС Украины заявили о невозможности получить истребители F-16 в этом году
Мир
Во Львовской области демонтировали два памятника советским солдатам
Наука и техника
Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыкуется от МКС 1 сентября
Мир
Весь Ливан остался без света после отключения ТЭС из-за долгов
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +30 градусов 17 августа
Общество
В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми
Экономика
Крупные банки подняли ставки по вкладам до 11–13%
Сюжет:

Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходные

Синоптик Ганьшин: в выходные москвичей ждет облачная погода с температурой до +25
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В субботу и воскресенье, 19–20 августа, в Москве ожидается облачная погода со среднесуточной температурой +24…+25 градусов. Об этом «Известиям» 17 августа сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«19 августа в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +25. Скорость ветра с утра составит 2,1 м/с, а вечером — 1,5 м/с. В воскресенье, 20 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +19. Днем она поднимется до +24, а вечером опустится до +21», — рассказал Ганьшин.

Он отметил, что среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске — здесь температура воздуха прогреется до +30…+37.

Прохладнее всего в выходные, по его словам, будет жителям Красноярска, Перми и Екатеринбурга, где ожидаемая температура будет варьироваться от +19 до +21.

Налетели ветры злые: как погодные аномалии могут ударить по урожаям в РФ
Каким будет качество овощей, зерновых, бобовых и мяса в этом году

16 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, что в столице прогнозируется потепление до +28...+31 градуса.

По его словам, грядущий температурный фон на 4–6 градусов превышает климатическую норму. Однако метеоролог добавил, что уже в выходные дни наступит ощутимое похолодание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023