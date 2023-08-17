Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходные

В субботу и воскресенье, 19–20 августа, в Москве ожидается облачная погода со среднесуточной температурой +24…+25 градусов. Об этом «Известиям» 17 августа сообщил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

«19 августа в столице будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +25. Скорость ветра с утра составит 2,1 м/с, а вечером — 1,5 м/с. В воскресенье, 20 августа, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +19. Днем она поднимется до +24, а вечером опустится до +21», — рассказал Ганьшин.

Он отметил, что среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Челябинске — здесь температура воздуха прогреется до +30…+37.

Прохладнее всего в выходные, по его словам, будет жителям Красноярска, Перми и Екатеринбурга, где ожидаемая температура будет варьироваться от +19 до +21.

16 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, что в столице прогнозируется потепление до +28...+31 градуса.

По его словам, грядущий температурный фон на 4–6 градусов превышает климатическую норму. Однако метеоролог добавил, что уже в выходные дни наступит ощутимое похолодание.