Reuters сообщило о проигрыше Саудовской Аравии России в борьбе за азиатский рынок

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии в июне продолжил снижаться третий месяц подряд и оказался на самом низком уровне с сентября 2021 года, при этом крупные азиатские покупатели отдают предпочтение более дешевой российской нефти. Об этом 16 августа сообщило агентство Reuters.

Так, экспорт сырой нефти из королевства в июне составил 6,8 млн баррелей в сутки, что примерно на 1,8% ниже майских 6,93 млн баррелей в сутки.

Уровень добычи нефти в Саудовской Аравии в июне мало изменился по сравнению с маем и составил 9,96 млн баррелей в сутки, тогда как запасы выросли на 1,45 млн баррелей, до 149,69 млн баррелей.

Также снизились объемы переработки нефти. Саудовские НПЗ переработали в июне на 28 тыс. баррелей в сутки меньше нефти, чем в мае. Уровень составил 2,56 млн баррелей в сутки. Экспорт нефтепродуктов из страны упал на 26 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем до 1,35 млн баррелей в сутки в июне.

На этом фоне индийский и китайский импорт российского сырья в июне достиг рекордно высокого уровня. Нефтеперерабатывающие заводы Китая продолжают скупать российскую нефть, несмотря на некоторое ее подорожание.

1 августа Минфин России сообщил, что средняя цена на российскую нефть марки Urals в январе–июле 2023 года составила $53,94 за баррель, в июле — $64,37 за баррель. В тот же день экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода уточнил, что за семь месяцев стоимость Urals в валюте США выросла почти на 35%, пробив установленный G7 потолок.