Реклама
Прямой эфир
Общество
Губернатор Камчатки предложил вернуть в РФ «рыбные четверги»
Экономика
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 95 рублей
Общество
Глава МЧС доложил Путину о распространении лесных пожаров в стране
Авто
В Москве анонсировали премьеру мобильной зарядки для электрокаров на базе «УАЗ Профи»
Пресс-релизы
Деловую программу первого международного форума «День сокола» обсудили в Москве
Экономика
ЦБ установил курс доллара в размере 96,7 рубля с 17 августа
Общество
Путин и Собянин 17 августа в Москве откроют движение по МЦД-3
Наука и техника
Станция «Луна-25» вышла на орбиту спутника Земли
Общество
Скончался бывший командующий Восточным военным округом генерал Жидко
Происшествия
ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов ВСУ в Брянской области
Общество
Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные
Мир
Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере
Армия
В России рассказали о создании сверхзвукового самолета без остекления

Киви Банк совершил перевод цифровыми рублями в благотворительную организацию

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киви Банк совершил перевод цифровыми рублями в благотворительную организацию, помогающую детям-сиротам и семьям в кризисной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Транзакцию (C2B перевод) провели пользователи Qiwi из фокус-группы, участвующей в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля. «Пользователи успешно открыли счет цифрового рубля через мобильное приложение банка, пополнили счет цифрового рубля с Qiwi кошелька и совершили благотворительный денежный перевод в пользу партнера банка», — отметили в пресс-службе.

Платеж осуществлен по QR-коду. Средства направлены в организацию «Детские деревни SOS». До этого Киви Банк протестировал переводы цифровых рублей между физлицами.

По словам председателя совета директоров Киви Банка Марии Шевченко, «сложностей при работе на реальных цифровых рублях» у банка не возникло, поскольку велась подготовка к проведению тестирования. «На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме и операции проходят успешно», — подчеркнула Шевченко, добавив, что постепенно количество операций с цифровыми рублями будет увеличиваться.

Исполнительный директор «Детских деревень SOS» Николай Слабжанин заявил, что для организации «важно участвовать в тесте по внедрению цифрового рубля, помогая Киви Банку отлаживать систему перевода благотворительных пожертвований в цифровой форме рубля». «Нас сейчас поддерживают уже более 45 тыс. благотворителей, используя разные способы переводов средств. И теперь мы стали еще более технологичными», — заключил он.

1 августа в России вступил в силу закон о внедрении третьей формы национальной валюты — цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Выпускает денежное средство Банк России. По данным ЦБ, в пилоте примут участие 13 кредитных организаций.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023