Киви Банк совершил перевод цифровыми рублями в благотворительную организацию, помогающую детям-сиротам и семьям в кризисной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Транзакцию (C2B перевод) провели пользователи Qiwi из фокус-группы, участвующей в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля. «Пользователи успешно открыли счет цифрового рубля через мобильное приложение банка, пополнили счет цифрового рубля с Qiwi кошелька и совершили благотворительный денежный перевод в пользу партнера банка», — отметили в пресс-службе.

Платеж осуществлен по QR-коду. Средства направлены в организацию «Детские деревни SOS». До этого Киви Банк протестировал переводы цифровых рублей между физлицами.

По словам председателя совета директоров Киви Банка Марии Шевченко, «сложностей при работе на реальных цифровых рублях» у банка не возникло, поскольку велась подготовка к проведению тестирования. «На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме и операции проходят успешно», — подчеркнула Шевченко, добавив, что постепенно количество операций с цифровыми рублями будет увеличиваться.

Исполнительный директор «Детских деревень SOS» Николай Слабжанин заявил, что для организации «важно участвовать в тесте по внедрению цифрового рубля, помогая Киви Банку отлаживать систему перевода благотворительных пожертвований в цифровой форме рубля». «Нас сейчас поддерживают уже более 45 тыс. благотворителей, используя разные способы переводов средств. И теперь мы стали еще более технологичными», — заключил он.

1 августа в России вступил в силу закон о внедрении третьей формы национальной валюты — цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Выпускает денежное средство Банк России. По данным ЦБ, в пилоте примут участие 13 кредитных организаций.