Меликов: Путин предложил оказать федеральную поддержку после взрыва в Махачкале

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов доложил президенту РФ Владимиру Путину о взрыве и пожаре около АЗС в пригороде Махачкалы, российский лидер предложил помощь федеральных ведомств. Об этом Меликов рассказал 16 августа журналистам.

По его словам, Путин внимательно выслушал доклад, который получил от Меликова в первой половине вторника. Президент тепло отозвался о народе Дагестана, где люди поддерживают друга.

«Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться», — сказал глава республики.

Меликов добавил, что получил порядка 200 телеграмм от органов власти со словами поддержки и предложениями помощи.

Вечером 14 августа на заправочной станции под Махачкалой произошло ЧП. Общая площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. По информации Следственного комитета РФ, одной из причин взрыва могло стать нарушение правил хранения агрохимикатов.

По последним данным, число погибших составляет 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек. Кроме того, разные степени разрушения получили 400 строений.

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Позднее, 16 августа, руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев рассказал «Известиям», что на АЗС наблюдались многочисленные нарушения.