Студенческий городок начнут строить осенью 2023 года в Орле

В Орле осенью 2023 года начнется строительство межвузовского кампуса. На 5 сентября запланирована торжественная церемония закладки памятной капсулы на площадке.

Тендер на строительство будущего студенческого городка выиграла компания из Москвы, ООО «Смарт менеджмент», входящая в группу компаний «Смарт». Подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную и рабочую документацию, построит студенческий кампус Орловского госуниверситета имени Тургенева.

Объект должен быть готов к сентябрю 2026 года. На территории кампуса разместят учебно-лабораторный корпус, общежития на 1,5 тыс. мест, котельную, футбольный стадион с искусственным газоном, спортивной инфраструктурой и трибунами на 500 мест.

Стоимость проекта — 9,7 млрд рублей. Как пишет InfoOrel.ru, таких крупных инвестиций в высшее образование на территории региона еще не было.

Поскольку кампус будет межвузовским, на его базе планируется проводить совместные научные исследования и образовательные программы с другими вузами.