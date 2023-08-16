Шадаев заявил, что потребность в кадрах у ИТ-отрасли по-прежнему есть

Шадаев заявил, что потребность в кадрах у ИТ-отрасли по-прежнему есть

2023-08-16 17:43:51

2023-08-16 17:43:51

2023-08-16 17:43:51

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