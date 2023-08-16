Коллектор глубокого заложения готовят к сдаче в Симферополе

В Симферополе в ближайшие дни сдадут в эксплуатацию канализационный коллектор глубокого заложения. Строительство и реконструкцию вела компания из Санкт-Петербурга «ТоннельГеоСтрой».

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, которые приводит ИА «Крыминформ», общая протяженность коллектора — более 17 км, его пропускная способность — 175 тыс. куб. м в сутки. Объем финансирования — порядка 12 млрд рублей.

Аксенов отметил, что износ старого городского коллектора достигал практически 100%. Проект реализовали благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Крыму оштрафовали подрядную организацию на 71 млн рублей за срыв сроков строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) одной из спортшкол. Подрядчик не выполнил в установленный срок и в полном объеме работы, предусмотренные госконтрактом.