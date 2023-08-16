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В Москве анонсировали премьеру мобильной зарядки для электрокаров на базе «УАЗ Профи»

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Фото: Электромобили Мануфэкчуринг рус
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Мобильную зарядку для электромобилей, созданную на базе легкого коммерческого авто «УАЗ Профи», представят на выставке MIMS Automobility Moscow, которая будет проходить в Москве с 21 по 24 августа. Об этом сообщает 16 августа инсайдерский Telegram-канал «Автопоток».

Передвижную электрозаправочную станцию (ЭЗС) разработала брянская компания «БН-моторс» в сотрудничестве с петербургским автоателье «Автоклуб А24». Мобильная станция получила название Profi Charger А24.

Такая мобильная станция, по словам разработчиков, окажется очень полезной в ситуациях, когда у электромобиля закончится заряд батареи вдали от станции подзарядки. Специально для такого сценария использования Profi Charger А24 оснащен набором актуальных разъемов для заряда электрокара. Мощность аккумуляторов (DС 30 кВт), которыми оборудована станция, позволяет зарядить аккумулятор до 80% за полтора часа.

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Ранее, 9 августа, стало известно, что студенты Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) вывели на дорожные испытания в Нижнем Новгороде разработанную ими модификацию внедорожника «УАЗ Patriot» с функцией автономного вождения.

Беспилотный Patriot оборудован автоматической трансмиссией, гидроусилителем руля, подруливающим устройством, системой глобального позиционирования, а также навигатором. Автомобиль управляется с помощью дистанционного пульта.

Следующим шагом авторы проекта называют создание программного обеспечения для автономного «УАЗа», которое пригодится в сельском хозяйстве и для доставки грузов на закрытых территориях.

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