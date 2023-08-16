Получил за посылку

Артем Дзюба в очередной раз вляпался в скандал. На этот раз с нашим братом журналистом. И увернулся от реального наказания лишь по доброте душевной репортера, которому он угрожал «засунуть телефон в одно место». Поэтому 16 августа по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) нападающий московского «Локомотива» отделался лишь условной дисквалификацией на два матча чемпионата России и штрафом 50 тыс. рублей.

В субботу «Локо» провел крайне слабый домашний матч против самарских «Крыльев Советов», чудом уйдя от поражения в концовке матча (1:1). Дзюба из-за травмы не играл. Но после матча, когда к нему около стадиона подошел с вопросом журналист «РБ Спорт» Виталий Бородин, наговорил себе проблемы.

На просьбу прокомментировать мнение знаменитого футболиста и тренера Игоря Шалимова, что Дзюба до зимней паузы не забьет больше двух голов (точнее вопрос звучал так: «Не обидно было слышать от Шалимова, что ты забьешь не больше двух?»), футболист ответил:

— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе.

Неизвестно, обидно ли будет нашему коллеге в случае следующей встречи с Дзюбой. Их контакт на заседании КДК РФС был лишь заочным, так как Виталий присутствовал лично, а Артем дистанционно, общаясь по видеосвязи (как утверждали пришедшие на заседание представители клуба, игрок простудился, поэтому остался дома).

Но Бородин проявил благородство и толерантность, заявив, что не принял оскорбление со стороны футболиста на свой счет. Как заявил после заседания председатель КДК РФС Артур Григорьянц, именно это заявление журналиста стало одним из решающих факторов, повлиявших на решение не давать Дзюбе реальную дисквалификацию и лишь условно его отстранить на два матча с испытательным сроком до конца нынешнего сезона, то есть до июня 2024 года.

Вряд ли бы наш коллега аналогично повел себя, проходи по делу приятель Дзюбы и в прошлом хороший тренер Леонид Слуцкий, а ныне посредственный шоумен, после прошлогоднего позорного увольнения из «Рубина» ставший совместно с Артемом вести собственное шоу на YouTube. На той же платформе в эфире программы «Коммент.Шоу» он скатился в откровенное оскорбление журналиста.

— Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию, — заявил Слуцкий. — Если бы в Голландии журналист начал бы снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно. В Голландии даже представить себе невозможно, чтобы за пределами стадиона, когда ты идешь… Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы…

Спрашивать за «дебила» или нет — решать тому, в адрес кого это оскорбление направлено. В юрисдикцию КДК РФС это не входит. Можно было бы вынести на рассмотрение комитета по этике РФС, но это уполномочено делать только руководство РФС (надеюсь, оно изволит направить соответствующее поручение). Непонятно только, почему Слуцкий упомянул 19-летний возраст человека. По его логике, если бы ему было 20 или 34, как недавно исполнилось мне, то можно было бегать за Дзюбой и задавать любой степени тупости вопросы?

О том, что было бы в Голландии. Даже неохота тратить время и наводить справки о тамошних взаимоотношениях между СМИ и местным футбольным бомондом. Если они так нравятся Леониду Викторовичу, то можно было бы переехать туда, там вести свое шоу или даже снова попробовать потренировать. Правда, есть сомнения, что голландской аудитории зайдут его шуточки (которые в шоу с Дзюбой гораздо более идиотские, чем вопросы журналистов к футболистам), а на тренерские должности в местных клубах (если это не низшие лиги) дорога ему совсем закрыта после невнятной работы в «Виттесе».

Фраза «когда подходят другие люди — это другая история» была дезавуирована председателем КДК. Артур Григорьянц четко сказал, что санкции к Дзюбе применены в соответствии с частью 6 статьи 94 и пунктом 11 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС — «оскорбительное поведение в отношении иных лиц». Под иными (есть еще официальные лица матча — футболисты, тренеры, сотрудники клубов, судьи, делегаты и т.д.) лицами имеются в виду не только журналисты, но и простые зрители.

Впрочем, ловить Дзюбу и Слуцкого на противоречиях и передергивании фактов можно долго. Тот же Артем на заседании КДК заявил о незнании, что к нему подошел журналист. Сказал, что лицо незнакомое, раньше его не видел. Случаев предшествующих пересечений после матчей с Бородиным можно привести массу, но спишем на забывчивость футболиста.

Ключевой вопрос в том, что некоторые футбольные деятели совсем потеряли чувство реальности. Весной уже был резонансный эпизод с другой звездой нашей РПЛ — Федором Смоловым. Тогда он назвал клоуном коллегу из «Спорт-Экспресса» Микеле Антонова. Инцидент был гораздо мягче, но у пресс-службы «Динамо» хватило мужества (через несколько минут!) извиниться за Смолова. А через какое-то время и сам Федор это сделал. В последнее время он стал гораздо более открытым для медиа.

Суть в том, что футболисты вообще не очень воспринимают общение со СМИ как часть своей работы. Отчасти мы сами в этом виноваты, поскольку «с пониманием» относились к такому скотскому отношению еще с конца 2000-х годов, когда главные звезды того периода либо проходили с каменными лицами мимо нас, как Сергей Игнашевич, или в стиле Андрея Аршавина общались только с особо лояльными журналистами, не задававшими неудобных вопросов.

Дзюба начинал играть на высоком уровне в тот период. И тогда был на редкость открытым человеком с отличным чувством юмора и желанием объяснять различные футбольные нюансы, неизвестные обывателю. Таким он в основном оставался и в звездные времена после триумфального чемпионата мира – 2018. Но с началом травли со стороны некоторых футбольных «лидеров общественного мнения» (в том числе медийных) стал закрываться. Почему-то обидевшись сразу на всех, а не только на тех, кто пытался его дискредитировать (по разным причинам — в основном из-за того, что ряд агентов не заработали на некоторых жирных контрактах Дзюбы, так как он обошелся без их помощи).

А Слуцкий во многом на лояльности СМИ стал восприниматься как тренер уровня РПЛ времен работы в ФК «Москва», когда многие закрыли глаза на странность его назначения в главную команду вместо вполне успешно работавшего Валерия Петракова и отсутствие результатов в первые сезоны. Только потому, что он был необычайно интеллигентным, разносторонним (рассказывал про любовь к КВН и художественной литературе — за такое некоторым прощают всё) и открытый по сравнению с большинство старших коллег. А еще с «европейским подходом» — не орал на футболистов, всегда на позитиве. Весь позитив и открытость начали постепенно сходить на нет, когда пошла критика за сдачу во главе «Крыльев» матча «Тереку» в 2009 году (придумал не я — сам Слуцкий во всем признавался спустя несколько лет).

Леонид Викторович начал делить журналистов на своих и чужих. А после Евро-2016 и провала со сборной и вовсе стал обижаться на критику даже со стороны тех, кто ему искренне симпатизировал (в том числе пиарил его «человечность» и «прогрессивность», не особо акцентируя внимание на тренерские провалы и громко смакуя любые, даже самые мелкие успехи).

Может быть, оба еще вернутся в реальность. Это вообще полезно сделать многим футбольным деятелям из числа игроков, тренеров и менеджеров, которые отрицают необходимость публичности, ведя себя так, будто они участвуют не в шоу для зрителей, а как минимум десять лет занимались проектом и запуском «Луны-25».

Очевидно, что в РФС, РПЛ и ФНЛ это понимают. Поэтому уже второй сезон стараются сделать как можно более лояльный СМИ медийный регламент. Но некоторые клубы сопротивляются. И недавно заблокировали пункт об обязательном допуске журналистов в раздевалки команд после матчей Кубка России (то, что уже давно стало нормой в КХЛ). В кулуарах тренеры и руководители заявляют, что излишняя публичность ни к чему. А я бы с таким отношением к публичности посоветовал им переквалифицироваться в рабочие и инженеры «Уралвагонзавода» и других стратегически важных предприятий России. Тогда и вопросов по части медийности не будет.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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