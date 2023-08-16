Минфин Украины заявил о выплате трети бюджета страны на зарплаты военным

Денежное содержание военнослужащих составляет около одной трети от всех расходов бюджета Украины за первые семь месяцев 2023 года. Об этом 16 августа сообщило министерство финансов страны.

«За январь–июль 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1640,1 млрд гривен ($44,4 млрд). В июле расходы составили 231,8 млрд гривен ($6,2 млрд)», — говорится в сообщении.

Больше всего в структуре расходов направлено на оплату труда с начислениями — 669,9 млрд гривен ($18,1 млрд). Из них на выплаты военнослужащим пришлось 518,8 млрд гривен ($14 млрд).

Также 276,9 млрд гривен ($7,5 млрд) выделено на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Расходы включают в себя приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты.

Ранее, 3 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что расходы на содержание и обеспечение ВСУ составляют около 2 трлн гривен ($54,2 млрд) в год. Он уточнил, что данная сумма превышает доходную часть бюджета страны мирного времени, которая составляла 1,3 трлн гривен ($35,2 млрд).

31 июля глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что дефицит госбюджета страны составляет 26% ВВП. Он уточнил, что Киев пытается сбалансировать бюджет за счет международной финансовой помощи, которая в 2022 году составила более $32 млрд.

30 июля стало известно, что с начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. При этом отмечалось, что госбюджет страны на этот год предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

22 июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киеву требуется дополнительно $110 млрд иностранной помощи до 2027 года на покрытие ущерба.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.