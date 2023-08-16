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Суд арестовал домогавшегося к девочке мужчину в Ижевске

В Крыму арестовали мужчину за угрозу спалить сотрудника АЗС за кепку с Z

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Суд в Крыму арестовал на 14 суток мужчину, угрожавшего спалить сотрудника автозаправочной станции, сообщило 16 августа МВД республики в Telegram-канале.

В Сети распространились кадры, на которых мужчина в ходе словесной перепалки угрожает сотруднику автозаправочной станции за символику спецоперации — буквы Z. Оказалось, что на видео был 32-летний житель Кировского района.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по региону при содействии сотрудников регионального УФСБ установили личность мужчины и задержали его.

В отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного ареста на 14 суток.

В ведомстве отметили, что проверка в отношении мужчины продолжается.

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В апреле этого года в Екатеринбурге Александр Неустроев напал на ребенка в шапке с символом спецоперации. Суд прекратил в отношении мужчины уголовное дело и обязал выплатить штраф на сумму 7 тыс. рублей. Однако по требованию Генпрокуратуры РФ дело о нападении на сына участника спецоперации пересмотрят, поскольку нашли в нем существенные нарушения.

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