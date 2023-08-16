Двухэтажный спортивный комплекс построят в Петербурге к 2026 году
В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе построят двухэтажный спортивный комплекс. Работы планируется завершить к августу 2026 года. О проекте сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по инвестициям.
Зал с трибунами на 500 человек оборудуют для любительских соревнований по волейболу и баскетболу. Также в комплексе будут тренерский зал, медицинский кабинет и фитнес-кафе. Общая площадь комплекса — порядка 150 кв. м.
Работы по проектированию должны завершить к 3 октября, отмечает телеканал «78».
Ранее сообщалось, что в Петербурге изымут земельные участки для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Она должна соединить Московский вокзал и станцию Обухово.