Жителей Челябинской области предупредили о жаре и грозах

Синоптики предупредили жителей Челябинской области об ухудшении погодных условий. В ближайшие сутки в регионе ожидаются грозы с дождями.

Согласно прогнозам, погода ухудшится в ночь на 17 августа. Неблагоприятные условия сохранятся до вечера 17 августа. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Температура воздуха на Южном Урале повысится и достигнет +33 градусов к пятнице, 18 августа. Жара сохранится до 20 августа.

Ранее в этот день синоптики предупредили об очень высоком индексе ультрафиолетового излучения жителей Черноземья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Температура воздуха достигнет +37 градусов.