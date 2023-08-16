Участки для строительства ВСМ изымут в двух районах Петербурга

В Санкт-Петербурге продолжат изымать земельные участки для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Она должна соединить Московский вокзал и станцию Обухово. По предварительным данным, стоимость проекта превысит 1 трлн рублей.

Соответствующие распоряжения выпустило Федеральное агентство железнодорожного транспорта. В первом говорится о более чем 20 участках на улице Салова. Так, планируется изъять участок, на котором сейчас находится оптовый рынок, земли Всероссийского общества автомобилистов, «ПетербургГаза».

Во втором распоряжении речь идет о постройках на Лиговском проспекте и в Транспортном переулке. В третьем указаны лишь два участка. Жилые дома пока трогать не будут, отмечает телеканал «78».

Ранее, 30 июля, сообщалось, что в Санкт-Петербурге приступили к выполнению трех мегапроектов в сфере развития транспорта и инфраструктуры. Первый касается строительства моста через Неву, это Большой Смоленский мост. Второй — строительство Широтной магистрали, которая соединит Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) с Западным скоростным диаметром (ЗСД), выйдет в Ленинградскую область на дорогу «Кола». Третий проект — скоростной трамвай, который свяжет станцию метро «Купчино» до «Славянки» и до Шушар.