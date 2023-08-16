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Житель Приморья ожидает суда за тройное убийство путем поджога

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В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кировского района, который запер дом с тремя находившимся внутри людьми и поджег его. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Убийство произошло в августе 2022 года в поселке городского типа Кировский. Установлено, что обвиняемый пришел в дом к своему соседу, где между ними произошел конфликт.

«Затаив обиду, мужчина вышел из дома, подпер снаружи входную дверь бочкой с водой, после чего поджег сухую ветошь и бросил ее в одну из секций веранды дома, где отсутствовало остекление», — говорится в сообщении прокуратуры.

После того, как огонь разгорелся, обвиняемый скрылся с места происшествия. Находившиеся внутри двое мужчин и женщина погибли. Также следствием отмечено повреждение имущества стоимостью свыше 600 тыс. рублей.

Жителя поселка обвиняют по п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех лиц общеопасным способом, совершенное с особой жестокостью») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба»). Материалы будут переданы в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

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