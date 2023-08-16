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Немецкий телеканал приостановил работу с ведущим из-за фейка

Телеканал RTL приостановил работу с репортером из-за фейка об экс-главе АдГ
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Malte Ossowski
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Немецкий телеканал RTL заявил 16 августа о приостановке сотрудничества с ведущим Морисом Гайдой из-за показа в его репортаже фейкового твита бывшей главы правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Фрауке Петри. Об этом сообщила частная телекомпания Übermedien, в структуры которой входит телеканал, отмечает Tag.24.

В начале месяца телеканал выпустил в эфир сюжет с твитом, якобы написанным Петри о немецком певце вьетнамского происхождения Тронг Хью Нгуене, который участвовал в национальном отборе на музыкальный конкурс «Евровидение».

«Я думаю, ни один нормальный немец не захочет видеть покрашенного в розовый цвет азиата на «Евровидении», — якобы говорилось в твите.

Петри во вторник заявила, что не писала подобных текстов в социальных сетях, и обвинила RTL в фальсификации. Она отметила, что телеканал показывает, как «обходятся с политически неудобными людьми».

«Придумывается расистский твит, графический дизайнер создает его, и фейк готов», — написала Петри в соцсети Х (ранее Twitter).

Никакой «Альтернативы»: Германия рискует остаться без крайне правых
На фоне популярности АдГ партию решили запретить

Телеканал после этого заявил, что репортер видел твит в марте и дословно его записал. На показанной в сюжете графике твит был действительно смонтирован, поскольку Петри его уже удалила, добавили в RTL.

Однако позднее канал заявил о приостановке сотрудничества с Гайдой.

«Мы приостанавливаем наше сотрудничество с Морисом Гайдой до дальнейшего уведомления, пока обстоятельства не будут выяснены», — сообщило СМИ.

Сейчас правая партия АдГ становится популярной среди избирателей, так, в конце июня ее представитель Роберт Зессельман победил на выборах главы администрации округа Зоннеберг (федеральная земля Тюрингия).

После этого глава МВД Тюрингии Георг Майер назвал исход голосования «тревожным сигналом для всех демократических сил».

В мае социологические опросы показали, что ультраправая партия стала второй по популярности партией в стране. По поддержке правительства серьезно ударили энергокризис, рост цен, а также мигранты.

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