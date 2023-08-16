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Генерал ВСУ Сырский признал ухудшение ситуации на купянском направлении

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил 16 августа о сложной обстановке на купянском направлении, в связи с чем ему лично пришлось координировать войска на месте.

«В связи с осложнением обстановки на купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — приводит слова Сырского Telegram-канал Military Media Center, координируемый минобороны Украины.

Сырский также выразил опасение, что российские силы намерены взять под контроль Купянск.

Кроме того, военнослужащий указал и на сложную ситуацию на артемовском направлении.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю фронта. За сутки на данном направлении российские военнослужащие смогли отразить девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в этот день подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что с каждым днем потери ВСУ на купянском направлении растут. По его мнению, они увеличиваются в том числе из-за недостатка военных врачей и эвакуационных групп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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