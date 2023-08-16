Более 6 тыс. человек пострадали от клещей в Хабаровском крае с начала сезона
В Хабаровском крае с начала эпидсезона зарегистрировано более 6,3 тыс. случаев обращений в медучреждения по поводу присасывания клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Всего пострадали 6305 человек, в том числе 1826 детей. Всем несовершеннолетним проведена серопрофилактика.
По данным Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, проведенные исследования выявили энцефалит у 2% клещей, снятых с людей, а у 51,7% — боррелиоз. Зафиксировано четыре случая заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом, пишет ИА AmurMedia.
От клещей в этом году в Хабаровском крае обработали 2408 га — это 133% от плана. Обработки проводились в парках, скверах, прогулочных зонах, местах детского отдыха.