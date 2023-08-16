Меликов: Путин предложил оказать федеральную поддержку после взрыва в Махачкале

Президент РФ Владимир Путин предложил оказать федеральную поддержку властям Дагестана после взрыва на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Махачкале. Об этом в среду, 16 августа, сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.

«Владимир Владимирович тепло отозвался о Дагестане, о том, что, народ Дагестана солидарен, люди друг другу помогают и поддерживают, что характерно для нашей республики. Безусловно, поинтересовался, какая помощь с точки зрения принятия федеральных решений нам нужна, и предложил этими мерами поддержки воспользоваться», — рассказал Меликов.

По словам главы республики, Путин внимательно выслушал доклад об обстоятельствах смертельного происшествия и его предполагаемых причинах, а также выразил соболезнования семьям погибших.

Меликов также подчеркнул, что получил около 200 телеграмм от органов власти со словами поддержки и предложениями о помощи.

Он также добавил, что Оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС в Махачкале выполнил первоочередные меры по устранению последствий взрыва, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась.

Взрыв и пожар на АЗС в пригороде Махачкалы произошли вечером 14 августа. Общая площадь возгорания после взрыва составила 500 кв. м. Причиной смертельного происшествия мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с АЗС, сообщил источник «Известий».

По последним данным, число погибших составляет 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек. Кроме того, разные степени разрушения получили 400 строений.

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев 16 августа рассказал «Известиям», что на заправке наблюдался ряд нарушений, что подтверждает видео с места происшествия.