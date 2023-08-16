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В «Этномире» пройдет концерт в рамках сотрудничества России и Индонезии

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Фото: парк-музей «Этномир»
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19 августа в рамках сотрудничества России и Индонезии в этнографическом парке-музее «Этномир» состоится праздничный концерт. Уникальное культурное событие мирового масштаба, которое символизирует единство, согласие и дружбу между народами, станет завершающей составляющей бизнес-миссии, приуроченной ко Дню независимости Республики (празднуется 17 августа).

Торжественный концерт откроют приветственные слова основателя крупнейшего этнографического парка-музея России «Этномир» Руслана Байрамова и посла Республики Индонезия Хосе Антонио Морато Товареса.

Уже в эту субботу на сцене «Этномира» зазвучат индонезийские музыка и песни, будут исполнены традиционные танцы. Гостям парка-музея удастся попробовать популярные блюда страны тысячи островов в исполнении именитых шеф-поваров.

В рамках программы бизнес-миссии событие посетят Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия Хосе Антонио Морато Товарес, сотрудники и члены семей официального представительства Республики Индонезия в Российской Федерации, а также более 100 студентов из Индонезии, прибывших для обучения в нашей стране. С видео обращением выступит Людмила Воробьева, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индонезия и ряде сопредельных государств. На форуме, проводимом в рамках параллельной программы миссии, 19 августа в парке-музее Этномир представители государственной власти и бизнеса обеих стран обсудят темы правового регулирования бизнес-отношений и коммуникаций, лучшие практики торговой деятельности.

Напомним, 16 августа представители власти и бизнеса Республики Индонезия прибыли в Российскую Федерацию с семидневным визитом, инициированным Обществом дружбы России и Индонезии и приуроченным к Дню независимости Республики. Серия мероприятий, охватила бизнес и культурный сегменты. В рамках форума, проведенного 18 августа в Московской Торгово-Промышленной Палате, обсуждались вопросы оптимизации сотрудничества с деловым кластером Московского региона. На форуме в Калужской области, в парке-музее «Этномир» поднимутся темы бизнес-интеграции и новых возможностей взаимодействия двух стран.

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