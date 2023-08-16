Женщина и ребенок пострадали при съезде авто в кювет под Владивостоком
На трассе Владивосток – Находка легковой автомобиль вылетел с косогора, в результате чего пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на источник.
Авария произошла утром 16 августа между Большим Камнем и Фокино. 34-летняя водитель Nissan Tiida Latio не справилась с управлением, машина вылетела с косогора и перевернулась несколько раз.
Прибывшие медики диагностировали у автомобилистки и ее девятилетней дочери серьезные травмы. В их числе черепно-мозговая и другие травмы головы, переломы ребер.
Автомобиль был сильно поврежден и, судя по фотографиям с места происшествия, не подлежит восстановлению. Находившиеся в иномарке вещи оказались разбросаны вокруг, среди них — предметы для кемпинга. По данным источника, отдыхающие родом их Хабаровского края.
В полиции информагентству сообщили, что в 2023 году водитель ни разу не привлекалась за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.