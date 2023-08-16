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Деловую программу первого Международного форума «День Сокола» обсудили в Москве

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Фото: Global Look Press/http://imagebroker.com/#/search//Bernd Zoller
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В Москве состоялось совещание по вопросам подготовки первого Международного форума «День Сокола», который состоится 10 сентября во Владивостоке. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Участники обсудили формирование деловой программы и разработку рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета, проведение пригласительной кампании и первого соколиного аукциона.

«У нас достаточно широкая пригласительная кампания. В числе приглашенных: российские и иностранные официальные лица, представители бизнеса, некоммерческих организаций. Важной частью программы форума станет принятие рамочной декларации по сохранению популяции кречета, которая будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества в природоохранной сфере. На сегодняшний день проект декларации поддержали восемь государств», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На совещании было отмечено, что деловая программа форума включит дискуссии о прикладном использовании птиц семейства соколиных, научных основах сохранения редких видов соколов, а также обсуждение успешных практик разных стран по сохранению и восстановлению популяций кречета, сапсана, балобана и других видов. Коммерческое использование таких птиц, меры, необходимые для их сохранения и снижение влияния на природную популяцию станут основными темами пленарной сессии форума.

Отдельно обсуждалась организация первого соколиного аукциона, который проведут АО «Русский аукционный дом» совместно с соколиным центром «Камчатка» и Фондом Росконгресс при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В мероприятии ожидается участие представителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта. Проведение аукциона позволит продемонстрировать участникам и гостям форума преимущества легального и профессионального подхода к разведению, подготовке, покупке и продаже соколов, привлечь внимание мировой общественности к вопросу сохранения редких видов соколиных птиц. В качестве лотов аукциона будут выставлены особи кречетов, балобанов, сапсанов, которые были выведены в российских питомниках России. Значительную часть вырученных в ходе аукциона средств планируется направить на поддержку программы восстановления популяции.

В свою очередь, в «Доме Сокола», возведение которого планируется на выставке «Улица Дальнего Востока», гости форума смогут вживую увидеть несколько обученных соколов. Каждую птицу будет сопровождать профессиональный сокольник. Посетителям также расскажут об особенностях хищных птиц семейства соколиных, угрозе исчезновения популяции кречета, мерах поддержки и истории соколиной охоты.

Международный форум «День Сокола» призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. С 2023 года форум проводится в России ежегодно.

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