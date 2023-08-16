В Рязанской области стали чаще менять имя
В Рязанской области с начала 2023 года зарегистрировали 349 актов гражданского состояния о смени имени. Это на 13 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала глава ГУ ЗАГС Елена Сорокина в своих соцсетях.
Речь идет о смене имени, фамилии, отчества или всего вместе, отмечает РИА «7 новостей».
Также Сорокина поделилась информацией, что ЗАГС Московского района ищут троих сотрудников для работы в «окнах», пишет 62INFO.ru.
Ранее в августе сообщалось, что во Дворце бракосочетаний Саратова состоялась необычная регистрация. Молодожены явились в костюмах динозавров для оформления отношений.