Политолог объяснил наличие у CNN видео атаки на Крымский мост

Передача американскому телеканалу CNN Службой безопасности Украины (СБУ) кадров июльской атаки Крымского моста украинскими дронами может быть связана с утечкой данных или с разведывательной деятельностью противника еще в момент удара. Таким образом 16 августа в беседе с «Известиями» высказался директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он полагает, что возможная утечка данных со смартфонов или записывающих устройств произошла из-за наличия на них западного программного обеспечения.

Эксперт не исключает версию о подкупе кого-либо для получения съемки.

Солонников выдвинул также иную версию — целенаправленная разведка. Он выразил мнение, что к Крымскому мосту могли быть направлены беспилотники, которые фиксировали происходящее в момент атаки.

«Сначала наносился удар и в этот же момент шло слежение за этим ударом со стороны наблюдателей, то есть был контроль визуальный через специальные средства», — прокомментировал он.

После того как данные проанализировали, их могли передать СМИ, предположил политолог.

В этот день CNN опубликовал видео совершенной в июле Киевом атаки на Крымский мост, уточнив, что запись передала СБУ. На кадрах запечатлен момент перед ударом морскими дронами по мосту.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позже девочку выписали.

3 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил причастность СБУ к двум терактам на Крымском мосту.

Первая атака произошла 8 октября 2022 года. Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика. Тогда взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. В результате инцидента погибли четыре человека.