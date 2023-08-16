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Китай претендует на место крупнейшего мирового экспортера авто в 2023 году

Moody's: Китай может стать крупнейшим мировым экспортером авто к концу 2023 года
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Китай, обогнав Японию, может занять лидерскую позицию по количеству экспортируемых в 2023 году автомобилей в мире. Об этом сообщает агентство CNBC со ссылкой на исследование консалтингового агентства Moody's.

Аналитики напомнили, что в 2021 году КНР обогнала Южную Корею по количеству поставляемых за рубеж авто, а в 2022-м Китай занял второе место в мировом рейтинге, сразу за Японией, опередив в том же году немецких автопроизводителей.

Так, во II квартале 2023 года разница между экспортом Китая и Японии на глобальные рынки составила в среднем около 70 тыс. машин ежемесячно. Для сравнения: месячный разрыв между странами-производителями в 2022 году составлял 171 тыс. авто.

Экспансия китайского экспорта уже побила допандемийные показатели КНР, особенно значимую роль в этом росте сыграл увеличившийся спрос на электрокары. Тем временем экспорт машин ― как электромобилей, так и с двигателем внутреннего сгорания ― из Японии и Таиланда до сих пор не достиг показателей «доковидных» показателей 2019 года.

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Ранее, 5 июля, основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль рассказал, что в сегменте новых автомобилей лидерами по продажам стали представители китайских и отечественных автоконцернов. По его словам, в июне этого года модели Lada заняли около 30% от всей реализации. Также в пятерке лидеров бренды из КНР: Chery, Haval, Geely, Changan и Omoda.

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