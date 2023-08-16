Тверская область вошла в топ-10 регионов с самым вкусным малиновым вареньем

Тверская область попала в топ-10 регионов России, где готовят самое вкусное малиновое варенье. Исследование провел сервис Tvil.ru, приурочив его ко Дню малинового варенья, который отмечается 16 августа.

Также в числе лучших регионов по этому показателю — Краснодарский край, Московская область, Ставропольский край, Северный Кавказ, Тверская область, Алтай и Тульская область. Первые три места у Крыма, Ростовской области и Карелии, пишут «Тверские ведомости».

Издание поясняет, что в ягоде содержатся витамины В, Е, К, кальций, магний, фосфор, калий, железо, цинк и медь. Однако больше всего в малине марганца и витамина С.