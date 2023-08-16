Двух калужских подростков наградили за спасение тонущего человека

В Калужской области два подростка спасли тонущего человека. Они самостоятельно вытащили его на берег и вызвали бригаду скорой помощи.

Как сообщает газета «Весть», мальчики прогуливались по берегу озера в деревне Верхняя Песочня Кировского района. Вдруг они увидели, как мужчина тонет. Не раздумывая, они поплыли на помощь.

За героический поступок глава администрации Кировского района Игорь Феденков вручил мальчикам подарки и благодарственные письма. По его словам, это настоящий пример гражданской сознательности, соучастия и человеческого сострадания.

Ранее сообщалось, что десятилетний мальчик из Брянской области спас двоих детей из обстрелянного украинскими диверсантами автомобиля.