Капремонт средней школы № 38 завершили в Якутске

В Якутске завершили капитальный ремонт двух зданий средней школы № 38. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского правительства

В двухэтажном здании по улице Можайского, 23 подрядчик отремонтировал кровлю, фасад, потолки, межэтажные перекрытия, полы, окна и двери, лестницы и крыльцо, а также обновил системы отопления и канализации, выполнил электромонтажные работы. В 2022 году были укреплены несущие конструкции здания.

В другом строении, на улице Можайского, 21/1, тоже проведены ремонтные работы. В порядок приведены инженерные системы, фундамент, кровля, потолки, перекрытия. В помещениях обновлены окна, двери, лестницы, полы.

Ремонт зданий стартовал 11 апреля 2023 года и завершился в установленные сроки, к 10 августа.

Ранее сообщалось, что до 20 августа 2023 года по федеральной программе «Модернизации школьных систем образования» в Якутии проведут капитальный ремонт и оснащение 57 школ. Объем федеральных субсидий на эти цели составляет 2,576 млрд рублей.