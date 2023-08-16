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Захарова связала непродление визы Хартог с травлей российских журналистов в ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Отказ выдать визу нидерландской журналистке Еве Хартог не должен вызывать вопросы в контексте травли российских журналистов в Европейском союзе (ЕС). Об этом 16 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с травлей российских журналистов и СМИ со стороны ЕС, к которой присоединилось нидерландское правительство, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России», — сказала она ТАСС.

Захарова отметила, что у МИД РФ есть вопросы к реальной деятельности Хартог в России.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что ее корреспонденту Хартог не продлили визу для пребывания в России. Она должна покинуть страну в шестидневный срок.

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4 августа Захарова заявила, что Евросоюз не может судить о свободе слова в Нигере на фоне систематического нарушения прав российских средств массовой информации в Европе. Она привела в пример нарушения прав в Болгарии, Австрии, Германии, Литве и в других странах Европы. По мнению представителя МИДа, в ЕС выстроен механизм нарушений прав СМИ и журналистов.

Ранее, 9 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о проработке ответных шагов на невыдачу виз российским журналистам для освещения заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.

25 апреля Захарова назвала спектаклем отказ Вашингтона в выдаче виз журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в командировке в США. Заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о причинах невыдачи виз российским журналистам она сочла циничным.

До этого, 23 апреля, за 40 минут до вылета российской делегации в Нью-Йорк Сергей Лавров сообщил, что визы журналисты, которые должны были его сопровождать, так и не получили. При этом стало известно, что после взлета самолета делегации посольство Соединенных Штатов в Москве уведомило о готовности выдать визы. Глава МИД РФ назвал это уведомление издевательским.

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