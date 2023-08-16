За семь месяцев более 2,5 млн раз московские водители не пристегивались и пользовались телефоном за рулем

В период с января по июль 2023 года сотрудники ГИБДД Москвы выявили более 2,5 млн эпизодов, когда водители не пристегнули ремень безопасности и пользовались телефоном за рулем. Об этом 16 августа сообщает московская Госавтоинспекция.

«За указанный период посредством комплексов автоматической фотовидеофиксации и непосредственно сотрудниками ДПС было выявлено 1 908 687 административных нарушений, предусмотренных ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», ― гласит Telegram-канал столичной ГИБДД.

По словам инспекторов, за семь месяцев в столице зафиксировали 677 574 эпизода, когда водители отвлекались на мобильный телефон во время управления авто. Таких автолюбителей правоохранители привлекли к ответственности, предусмотренной ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства».

Ранее, 11 августа, по итогам семи месяцев 2023 года число аварий в Москве с участием нетрезвых водителей снизилось на 23,7% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, снизилось количество погибших и пострадавших в таких авариях ― на 55,3 и 26% соответственно.

По данным ГИБДД, в период с января по июль в столице зарегистрировано 167 ДТП с нетрезвыми водителями, в результате которых 17 человек погибли и 213 человек получили ранения.