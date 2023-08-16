Власти ФРГ потратили €18 млрд на стабилизацию цен на газ

Правительство Германии по состоянию на конец июля потратило €18 млрд на меры по ограничению цен на электроэнергию и газ. Об этом сообщило в среду, 16 августа, министерство по делам экономики и защиты климата в своем отчете.

Как передает агентство Reuters, эта сумма является частью пакета мер в размере €200 млрд, представленного Берлином в прошлом году с целью оградить домохозяйства и фирмы от роста цен на энергоносители.

При этом в министерстве добавили, что с учетом единовременного платежа для потребителей в декабре общая сумма льгот по энергоснабжению составила €22,7 млрд.

Агенство Bloomberg, в свою очередь, также ссылаясь на отчет германского министерства, сообщило, что правительство ФРГ ожидает, что цены на газ останутся повышенными как минимум до 2027 года, что подчеркивает необходимость принятия дополнительных чрезвычайных мер.

Согласно анализу министерства экономики, форвардные цены в конце июня указывали на то, что в ближайшие месяцы на оптовых рынках может произойти повышение примерно до €50, отмечается в материале.

«ФРГ как европейский промышленный центр был одной из стран, наиболее пострадавших от сокращения поставок газа Россией в прошлом году, и будет продолжать следить за развитием событий на рынках, чтобы выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии», — приводит агентство цитату из отчета.

Цены на электроэнергию значительно выросли в Германии после отказа от поставок газа из России.

12 августа немецкий политик, член партии «Альтернатива для Германии» Антон Баро заявил, что Германии нужно вернуть российский газ, который является для Берлина «благословением». Политик подчеркнул, что Берлин пытается отказаться от атомной энергетики и отключает угольные электростанции, но это становится переходом от одной энергетической зависимости к другой.

Двумя днями ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на группу операторов газохранилищ INES, сообщило, что в ФРГ будет наблюдаться риск возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 года, если только страна не создаст дополнительную топливную инфраструктуру.

Комментируя это, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с «Известиями», что в Германии может возникнуть проблема с ежесуточным получением большего объема газа.

Юшков напомнил, что Германия была крупным покупателем российского газа и приобретала ранее 40 млрд куб. м трубопроводного газа РФ. В настоящее время в стране не создали инфраструктуру, для того чтобы получать сжиженный природный газ (СПГ) на 40 млрд куб. м, добавил он.

В начале августа японский экономист Кадзухико Фудзи отметил, что Германия столкнулась с экономическим спадом из-за отказа немецких властей от российского газа. По его мнению, заметнее всего отказ от российского газа сказался на химической промышленности, так как начали падать продажи из-за высоких цен на топливо.

Еще в январе глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. По его словам, отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.