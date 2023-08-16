Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Москве
Женщина с ребенком пострадали в ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и автобуса в Москве. Об этом 16 августа рассказал источник «Известий».
По его словам, авария произошла на Михайловской улице в Москве.
Подробности происшествия еще уточняются сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее, 14 августа, сообщалось, что женщина и ребенок погибли при столкновении пяти машин в Краснодарском крае. Еще трое пострадавших были госпитализированы в больницы с различными травмами. Причиной происшествия стало несоблюдение ПДД.