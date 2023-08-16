Дорогу в обход Брянска расширят до четырех полос
В Брянской области расширят дорогу, ведущую в обход Брянска. В рамках первого этапа масштабного проекта проведут работы на участке в 10 км от поворота в аэропорт до транспортной развязки со Смоленской трассой.
На эти цели из федерального бюджета поступит 3,5 млрд рублей. В 2025 году там будет магистраль в четыре полосы с современным освещением, шумозащитными экранами, водоотводами, карманами для остановок общественного транспорта и тротуарами.
Специалисты управления дороги Москва — Бобруйск начали разбирать «дорожную одежду», они отсыпают грунт и формируют откосы. Движение на этом участке ограничено, пишет NASHBRYANSK.RU.
Второй этап работ пока в стадии проектирования. Речь идет об участке трассы от начала брянской объездной дороги до моста через реку Десну.
Ранее сообщалось, что в Брянске отремонтировали лестницу в Нижних Судках. Работы провели после многочисленных жалоб местных жителей.