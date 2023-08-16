В Минобрнауки назвали самые популярные вузы Москвы по приему на бюджет

Самыми популярными вузами при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в Москве по итогам приемной кампании 2022/23 года стали МИРЭА, МЭИ и Московский политех. Об этом RT сообщает в среду, 16 августа, со ссылкой на данные Минобрнауки России.

Лидером рейтинга среди столичных вузов по приему заявлений от абитуриентов на бюджетные места стал Российский технологический университет (МИРЭА) с более чем 84 тыс. заявлений.

Второе место занял национальный исследовательский университет МЭИ. Туда подали свыше 74 тыс. заявлений. На третьем месте Московский политехнический университет с 60 тыс. заявлений, пишет «Москва 24».

Далее в списке расположились Московский авиационный институт, Московский технический университет связи и информатики, Московский педагогический государственный университет и Финансовый университет при правительстве России.

Топ-10 замыкают Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева и Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

Ранее, 7 августа, сообщалось, что в Москве для выпускников запустили семь электронных услуг на портале mos.ru. Они помогают выпускникам в период государственной итоговой аттестации.

20 июня на «Госуслугах» появилась возможность подать документы в вузы. Подать заявление можно в бакалавриат, специалитет и на программы второго высшего образования. Через портал можно отправить документы в пять любых учебных заведений на любые формы обучения.