Около 4,5 млрд рублей необходимо на ремонт трамвайных путей в Казани
Около 4,5 млрд рублей требуется на проведение капитального ремонта инфраструктуры общественного наземного электротранспорта в Казани. В обновлении нуждаются трамвайные пути, подстанции и кабельное хозяйство, сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram.
Сейчас на балансе предприятия находится 132 км трамвайных путей, 70 км из которых — в критическом состоянии. С начала августа специалисты заменили более 60 м рельсов, сварили 44 стыка, установили 58 путевых тяг. Всего на сегодняшний день сотрудники службы отремонтировали 38 км пути.
Кроме того, на трамвайных маршрутах № 5 и № 5а демонтировали кантовочные съезды на остановках Мусина и «Казань Арена» для увеличения скорости движения транспорта. Позже аналогичные работы стали проводить вблизи остановки «Ветеринарная академия», отмечает ИА «Татар-информ».
Ранее в августе в Татарстане прошла торжественная церемония замыкания руслового пролетного строения моста через Волгу в составе автодороги М-12 «Восток».