Банк в Ирландии выдавал клиентам до €1000 в банкоматах из-за сбоя
Ирландский Bank of Ireland из-за сбоя позволял клиентам снимать в банкоматах до €1000. Об этом 16 августа рассказал телеканал Sky News.
Техническая ошибка привела к тому, что пользователи могли перевести деньги на цифровой счет, а затем снять их в банкомате. При дневном лимите в €500 клиенты могли снимать до €1000.
Из-за этого люди выстроились в очереди к банкоматам, к местам скопления была стянута полиция.
Bank of Ireland предупредил, что снятые сверх лимита средства будут списаны со счета.
19 июля стало известно, что Верховный суд РФ встал на сторону жителя Волгограда, который из-за технического сбоя на сайте ЦУМа смог купить люксовые вещи в 846 раз дешевле фактической стоимости. Мужчина приобрел 19 товаров по цене от 19 до 129 рублей. Однако покупки не были доставлены, а магазин попытался вернуть деньги покупателю. После этого житель Волгограда обратился в суд с требованием предоставить купленные вещи.