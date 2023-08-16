Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ сообщила об уничтожении диверсантов ВСУ в Брянской области
Общество
Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные
Мир
Совбез Африканского союза выступил против применения силы к мятежникам в Нигере
Армия
В России рассказали о создании сверхзвукового самолета без остекления
Общество
Глава Дагестана обсудил с Путиным взрыв на АЗС в Махачкале
Авто
Мишустин поручил бизнесу финансировать комплексы АЗС с отелями, кафе и магазинами
Общество
Суд арестовал домогавшегося к девочке мужчину в Ижевске
Общество
Собянин сообщил о тяжелом состоянии шести пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
Авто
Российский авторынок в июле поднялся на пятое место в европейском рейтинге
Общество
Полиция Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов с паспортами РФ
Общество
Авиакомпания «Россия» с 24 декабря запустит рейсы в Гавану
Общество
СК возбудил уголовное дело в отношении авиакомпании Red Wings
Общество
Власти Дагестана сообщили о повреждении более 400 строений после взрыва на АЗС
Сюжет:

В Госдуме указали на выгоду для США от «глобальных трагедий»

США готовятся к новой пандемии и ищут мутации вирусов: мнение депутата Хамзаева
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США приступили к подготовке к новой пандемии путем поиска новых мутаций вирусов, потому что только на фоне «глобальных трагедий» они могут показать свою эффективность. Об этом 16 августа сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Ранее в этот день Минобороны РФ на брифинге по военно-биологической деятельности США заявило, что не исключает применение Вашингтоном так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера.

«В преддверии политических предвыборных циклов администрации [президента США Джо] Байдена сейчас нужны новые глобальные трагедии. Потому что на фоне глобальных трагедий они могут показать хоть как-то свою худо-бедно эффективность. Потому что есть претензии к действиям Байдена, его администрации, особенно в коррупционной части, где замешан его сын», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению Хамзаева, Белый дом будет нагнетать ситуацию в мире, ведь «ковидная история» помогла демократам на президентских выборах в 2020 году.

«Конечно, в этой части им нужно идти по технологии нагнетания и наращивания конфликтов разного уровня. В этой части, конечно, понятно, что ковидная история на тех выборах помогла демократам, мы это видим. И они, конечно, эту монету будут разыгрывать сейчас. Но то, что к этому нужно подойти внимательно с точки зрения защиты здоровья наших граждан, безусловно, факт», — заключил он.

Что такое «Эрис»: может ли новый подвид «Омикрона» вызвать рост заболеваемости
В чем его отличия от предшественников и получит ли он широкое распространение

В Минобороны РФ заявили, что проекты Пентагона направлены в первую очередь на изучение возможных агентов биологического оружия, а именно возбудителей сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также патогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что возбудители болезней, которые изучает Пентагон, в дальнейшем почти всегда получают пандемическое распространение, что выгодно, в частности, американским фармацевтическим компаниям.

В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в районе биолабораторий, подконтрольных США, появился риск распространения опасных патогенов. Он отметил причастность американских биолабораторий к распространению COVID-19. Именно минэнерго США опубликовало заявление о том, что вирус имеет лабораторное происхождение, заявил Кириллов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023