США приступили к подготовке к новой пандемии путем поиска новых мутаций вирусов, потому что только на фоне «глобальных трагедий» они могут показать свою эффективность. Об этом 16 августа сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Ранее в этот день Минобороны РФ на брифинге по военно-биологической деятельности США заявило, что не исключает применение Вашингтоном так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера.

«В преддверии политических предвыборных циклов администрации [президента США Джо] Байдена сейчас нужны новые глобальные трагедии. Потому что на фоне глобальных трагедий они могут показать хоть как-то свою худо-бедно эффективность. Потому что есть претензии к действиям Байдена, его администрации, особенно в коррупционной части, где замешан его сын», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

По мнению Хамзаева, Белый дом будет нагнетать ситуацию в мире, ведь «ковидная история» помогла демократам на президентских выборах в 2020 году.

«Конечно, в этой части им нужно идти по технологии нагнетания и наращивания конфликтов разного уровня. В этой части, конечно, понятно, что ковидная история на тех выборах помогла демократам, мы это видим. И они, конечно, эту монету будут разыгрывать сейчас. Но то, что к этому нужно подойти внимательно с точки зрения защиты здоровья наших граждан, безусловно, факт», — заключил он.

В Минобороны РФ заявили, что проекты Пентагона направлены в первую очередь на изучение возможных агентов биологического оружия, а именно возбудителей сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также патогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что возбудители болезней, которые изучает Пентагон, в дальнейшем почти всегда получают пандемическое распространение, что выгодно, в частности, американским фармацевтическим компаниям.

В апреле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в районе биолабораторий, подконтрольных США, появился риск распространения опасных патогенов. Он отметил причастность американских биолабораторий к распространению COVID-19. Именно минэнерго США опубликовало заявление о том, что вирус имеет лабораторное происхождение, заявил Кириллов.