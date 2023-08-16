Дорогу к набережной отремонтировали в Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) завершили ремонт дороги, ведущей к парковой зоне городской набережной. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«При реконструкции было учтено много нюансов. В том числе наличие разворотной площадки, которая позволит обеспечить комфортный подъезд общественного, экскурсионного и личного транспорта к парковой части центральной набережной», — рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.
Стоимость ремонта составила 38,2 млн рублей. Подрядчик уложил асфальт, нанес разметку, установил автобусную остановку и светофор, смонтировал систему освещения.
Дорогу привели в порядок по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В дальнейшем на набережной планируется создать парк аттракционов с колесом обозрения.