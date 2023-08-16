Объем экспортируемых товаров из России в Индию увеличился в два раза
Экспорт российских товаров в Индию во II квартале удвоился. Объем поставок с апреля 2022 года по июнь 2023 года вырос до $24,45 млрд. Для сравнения, импорт товаров из РФ в прошлом финансовом году составил $10,42. Москва нарастила долю экспорта нефти на индийский рынок с 1 до 40%.
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