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Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные
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Синоптик сообщил о завершении купального сезона в Москве в предстоящие выходные

Синоптик Тишковец: выходные в Москве будут завершающими для купального сезона
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Предстоящие выходные станут завершающими для купального сезона в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 16 августа.

По его словам, со следующей недели температура воздуха ночью начнет опускаться до +10 градусов.

«У нас температурный фон 19 и 20 августа, во-первых, понизится после жары, и по ночам столбики термометра будут опускаться до +9... +14 градусов. А днем в субботу и воскресенье будет +20... +25 градусов. То есть это заключительные выходные, когда при вот такой температуре можно будет искупаться в более или менее комфортном варианте», — рассказал Тишковец «РИА Новости».

Синоптик также отметил, что на следующей неделе только пару дней в Москве будут теплыми — 21 и 22 августа. После этого, как уточнил специалист, температура начнет постепенно понижаться, придут северные ветра и станет холоднее.

Тишковец вместе с тем добавил, что Москва опоздала с началом купального сезона на две недели, тем не менее его удалось продлить на две недели в конце августа.

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве пойдет на спад с 19 августа. При этом он отметил, что в пятницу, 18 августа, воздух прогреется до +31 градуса.

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