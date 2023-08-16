Около 5 млн рублей направят на «зебры» на трассе Пенза — Лунино
В Пензенской области власти готовы выделить 4,5 млн рублей на обустройство нерегулируемых пешеходных переходов на четырех участках трассы Пенза — Лунино — граница области Лунинского района. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Всего планируется оборудовать четыре перехода на 44-м и 45-м км, а также два перехода на 47-м км дороги. Заказчиком работ выступает ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».
Средства поступят из регионального бюджета. Работы должны быть выполнены в период с 3 июня по 20 июля 2024 года. Требуется установить знаки, нанести дорожную разметку термопластиком, обустроить искусственное освещение, заменить бортовой камень, убрать деревья с обочин, пишет ИА «Пенза-пресс».
Ранее, 3 августа, сообщалось, что до 1 февраля 2024 года для Пензенской области планируют закупить новые автобусы. В регион поступит 79 машин разного класса вместимости.