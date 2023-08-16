В Польше предприятие заявило о лидерстве в производстве боеприпасов в Европе
Польская группа вооружений (PGZ) стала лидером Европы по производству боеприпасов. Об этом 16 августа заявил ее глава Себастиан Хвалек.
«Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся», — сказал он агентству PAP.
Хвалек рассказал, что в июне компания заключила контракт с минобороны Польши на поставку 1 млн боеприпасов. Он назвал это прорывом в подходе к заказам боеприпасов.
«Это соглашение гарантирует, что наши расходы и инвестиции оправданы. Сейчас мы ведем переговоры по первому договору из серии исполнительных соглашений, благодаря чему декларации, включенные в рамочное соглашение, обретают реальную форму», — сказал он.
Ранее, 20 июля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил создать специальный механизм поставок вооружений Украине на сумму €5 млрд ежегодно до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. По его словам, это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине.
10 июля сообщалось, что Великобритания сделала заказ на производство снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов у компании оборонного сектора BAE Systems. Стороны подписали контракт на £280 млн ($360 млн).