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В Польше предприятие заявило о лидерстве в производстве боеприпасов в Европе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Польская группа вооружений (PGZ) стала лидером Европы по производству боеприпасов. Об этом 16 августа заявил ее глава Себастиан Хвалек.

«Я убежден, что у нас не только есть шанс стать лидером на европейском рынке боеприпасов, но мы уже им являемся», — сказал он агентству PAP.

Хвалек рассказал, что в июне компания заключила контракт с минобороны Польши на поставку 1 млн боеприпасов. Он назвал это прорывом в подходе к заказам боеприпасов.

«Это соглашение гарантирует, что наши расходы и инвестиции оправданы. Сейчас мы ведем переговоры по первому договору из серии исполнительных соглашений, благодаря чему декларации, включенные в рамочное соглашение, обретают реальную форму», — сказал он.

Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами
Главный маршрут поставок проходил через Польшу

Ранее, 20 июля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил создать специальный механизм поставок вооружений Украине на сумму €5 млрд ежегодно до 2027 года в рамках Европейского фонда мира. По его словам, это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине.

10 июля сообщалось, что Великобритания сделала заказ на производство снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов у компании оборонного сектора BAE Systems. Стороны подписали контракт на £280 млн ($360 млн).

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