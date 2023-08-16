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Суд в Оренбурге обязал АвтоВАЗ выплатить 2 млн рублей владелице за неисправную Lada

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Дзержинский районный суд Оренбурга обязал российского производителя АвтоВАЗ выплатить 2 млн рублей россиянке, которая приобрела бракованную Lada. Судебные разбирательства длились с ноября 2022 года, сообщает пресс-служба суда 16 августа.

Женщина приобрела осенью прошлого года новую Lada. День спустя после покупки истец обнаружила многочисленные дефекты. Независимая экспертиза подтвердила заводской брак авто, в результате чего жительница Оренбурга обратилась в местный суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи.

Суд установил, что ставшие причиной разбирательства дефекты были нанесены еще на конвейере, поэтому производитель обязан выплатить пострадавшей автовладелице компенсацию.

Всего АвтоВАЗ обязали выплатить стоимость бракованной Lada ― 1,36 млн рублей, а также 30 тыс. рублей компенсации морального вреда, 400 тыс. рублей и 1% от цены автомобиля ― в качестве неустойки, а также 150 тыс. рублей штрафа и компенсацию судебных расходов.

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Ранее, 26 июля, автовладелец из Оренбурга, который приобрел в 2020 году новую Lada с заводским дефектом, отсудил у производителя 1,65 млн рублей. Россиянин приобрел новый автомобиль в ноябре 2020 года за 686,9 тыс. рублей.

В ходе эксплуатации выяснилось, что Lada обладала серьезными заводскими дефектами. После того, как АвтоВАЗ не выполнил исковые требования истца, мужчина вновь обратился в суд за неустойкой в 1,73 млн рублей.

В результате суд обязал производителя выплатить пострадавшему 1,1 млн. Кроме того, 550 тыс. рублей штрафа взыскали с АвтоВАЗа, а также судебные расходы.

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