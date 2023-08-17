Как подсказывает последнее развитие событий, приоритетным направлением усилий Вашингтона становится развал БРИКС. В США по этому вопросу существует двухпартийный консенсус. Различия между взглядами администрации и палат конгресса касаются только одного: насколько комплексными, жесткими и быстрыми должны быть антироссийские и антикитайские меры.

В США видят стремительное усиление, рост авторитета и влияния БРИКС. Это весомая альтернатива G7. В БРИКС по состоянию на сегодня стремится более двух десятков государств Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Кроме того, через каждого из членов группа подключает к своей деятельности страны соответствующих регионов. Например, ЮАР выступила «воротами» в Африку, призвав частные компании из стран – членов объединения сотрудничать с программой НЕПАД (Новое партнерство для развития Африки).

Но в отличие от западных структур БРИКС — не блоковое объединение с железной дисциплиной. По широкому кругу вопросов входящие в него страны занимают различные позиции. Противоречия касаются стратегии развития, включая характер и график расширения, или отношений с англосаксонским миром. Поэтому Вашингтон имеет объективную возможность применять в отношении БРИКС политику «разделяй и властвуй».

Используемый им инструментарий становится всё более разнообразным и комплексным. США, государства ЕС и НАТО стали приглашать на свои заседания влиятельных незападных мировых игроков. Особенно ярко в этом плане заметна Индия, которую с 2019 года регулярно зовут на заседания G7 в качестве страны-гостя. На последний вильнюсский саммит НАТО были приглашены страны, открывающие для альянса возможность распространить свою деятельность на АТР и тем самым достроить систему сдерживания Китая. Вашингтон и Брюссель, соревнуясь с БРИКС, гораздо интенсивнее и предметнее стали проводить встречи с совокупностью стран регионов, в которых они заинтересованы (в частности, с Африкой и Латинской Америкой).

Кроме того, Запад приглашает на проводимые им крупные мероприятия только отдельных членов БРИКС. Конкретным примером этого стала недавняя многосторонняя встреча в Джидде по урегулированию на Украине без участия РФ. То, что собственно по Украине никакого весомого результата переговоры не дали, особого значения для западных стран не имеет. Встреча и не проводилась в этих целях. То, что нужно было ее организаторам, — в первую очередь, добиться появления новых разломов внутри БРИКС.

Постепенно наполняются конкретикой планы Запада предложить развивающимся странам свой вариант китайской инициативы «Пояс и Путь» с крупномасштабным финансированием и осуществлением больших инфраструктурных, энергетических и других проектов. Одной из наиболее знаковых инициатив, сопоставимых с масштабом «Пояса и Пути», стал запуск в 2022-м «Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям». Естественно, цена за инвестиции, техническое и финансовое содействие и помощь в списании долгов — переориентация от России и Китая.

Не забывает Запад и о санкционном механизме. В качестве примера можно привести новые антикитайские меры, оформленные исполнительным указом президента Джо Байдена в начале августа 2023 года. Они вводят запрет на инвестиции в высокотехнологичные китайские компании и проекты, в том числе совместные. Сфера применения — разработка, производство и использование полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и систем искусственного интеллекта. Обоснованием ограничений служит указание на то, что это сектора хайтека, от которых зависят модернизация вооруженных сил, наращивание военного потенциала и военные амбиции, которые угрожают нацбезопасности США.

Вся хитрость частичного запрета инвестиций заключается в том, что им запускается эшелонированная многоходовка по дальнейшему разрыву с экономическим комплексом Китая, России, других неугодных Вашингтону стран, их ослаблению и разрушению.

Акт принят не только против Китая, но и против любого противника, конкурента США. Перечень неугодных Штатам стран вынесен в приложение. Пока в него включены КНР и специальные административные районы Гонконг и Макао. Но он в любой момент может быть расширен. Наконец, эмбарго на инвестиции в отдельные наиболее перспективные сектора китайского хайтека ни в коем случае нельзя рассматривать как изолированную меру. Его основная смысловая нагрузка заключается в том, что оно замыкает собой линейку санкций против китайского хайтека, придает им отсутствовавшую до сих пор системность, целью которой считается полная изоляция.

Ранее американцы ввели запретительные ограничения как на продажу китайцам оборудования, конечной продукции, комплектующих, продуктов интеллектуальной собственности, так и на доступ к новейшим технологиям через приобретение патентов и лицензий и участие в совместных промышленных, инфраструктурных, опытно-конструкторских, венчурных и научно-исследовательских проектах в определенных секторах хайтека. Но все по-прежнему имели возможность вкладываться в китайские разработки.

Поэтому запрет на инвестиции может рассматриваться как безусловное свидетельство продолжения курса на слом мировой экономики и как единого целого, и как глобальной системы, построенной на принципах свободы торговли и свободы предпринимательства.

Но главный смысл запрета на инвестиции, похоже, даже не в этом. Закрывая канал участия в китайском хайтеке и взаимодействия с ним, Вашингтон тем самым вынуждает частный капитал переориентироваться на сращивание с хайтеком тех стран, в которых имеются высококлассные и дешевые научные кадры, в целом квалифицированная и дешевая рабочая сила. В первую очередь к числу таких стран относится, конечно же, Индия. В отношениях Нью-Дели и Вашингтона в настоящее время на повестке дня стоит вопрос о запуске технологического коридора для налаживания цепочки поставок в техноиндустрии. Вместе с тем в разряд таких стран входят многие региональные лидеры, включая Бразилию и ЮАР и большинство тех государств, которые подали заявки на вступление в БРИКС.

Санкции, вторичные санкции, создание антироссийского и антикитайского фронта, разрыв экономических связей с Россией, прежде всего в технологической сфере, а теперь уже и системное ограничение взаимодействия с китайским хайтеком запускают всё более острую конкуренцию между бизнесом и странами БРИКС, усиливают существующие между ними противоречия. Это как раз то, что нужно Вашингтону и его союзникам.

Членам БРИКС и ШОС нельзя ограничиваться лишь согласованием совместных деклараций, общих позиций по широкому кругу вопросов мировой повестки и договоренностей о намерениях. Важно в форсированном темпе выходить на конкретные решения о создании единого пространства изобретения, освоения и масштабирования высоких технологий и о подключении к совместно создаваемому пространству высоких технологий стран глобального большинства.

Автор — доктор политических наук, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН

Расширенная версия материала будет опубликована в ежемесячном мониторинге Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ «Санкционная канарейка»

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