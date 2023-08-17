18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы: что это за праздник

Каждый год 18 августа отмечается Всемирный день исследования рака молочной железы (World Breast Cancer Research Day), направленный на повышение осведомленности об одном из наиболее частых видов онкологии у женщин. В 2023 году он выпадает на пятницу. О том, почему был создан этот праздник и как лечат это заболевание, читайте в материале «Известий».

Всемирный день исследования рака молочной железы в 2023 году — история

Всемирный день исследования рака молочной железы был учрежден в 2021 году по инициативе Фонда Сьюзен Лав — американского хирурга, одного из ведущих специалистов по этому заболеванию. Главная цель праздника — рассказать людям о способах борьбы с раком груди, а также поддержать исследования, которые могут сделать лечение более эффективным.

Праздник является логическим продолжением Всемирного дня борьбы с раком молочной железы, который отмечается 15 октября, так как, по мнению специалистов фонда, недостаточно посвящать этой проблеме всего один день в году. Дата 18 августа также выбрана не случайно. По статистике, примерно одна из восьми женщин в США заболевает раком груди. Поэтому ему посвящен 18-й день восьмого месяца.

Всемирный день исследования рака молочной железы в 2023 году — симптомы

Рак молочной железы — это заболевание, при котором клетки начинают бесконтрольно делиться, образуя злокачественные опухоли. Оно возникает в разных частях груди, но зоной повышенного риска являются молочные протоки. Этот вид онкологии чаще всего встречается у женщин, однако в 0,5–1% случаев его диагностируют и у мужчин.

На развитие рака молочной железы могут указывать следующие симптомы:

уплотнение в груди, напоминающее шарик;

изменение размера и формы груди, отечность, асимметрия молочных желез и сосков;

втягивание соска, изменение его цвета или цвета кожи вокруг;

выделения из сосков;

покраснения и шелушения в области груди, увеличение плотности кожи;

боль в молочной железе или сосках.

Эти симптомы далеко не всегда являются следствием развития злокачественной опухоли, однако при их возникновении всё равно следует обратиться к врачу. Он установит точный диагноз и назначит необходимое лечение.

Всемирный день исследования рака молочной железы — лечение

Существуют разные способы лечения рака груди: хирургическое вмешательство, лучевая терапия и прием специальных препаратов. Иногда они применяются комплексно, чтобы исключить вероятность рецидива.

К хирургическим методам относятся мастэктомия и лампэктомия. Первая предполагает полное удаление груди и используется только для больших опухолей и на поздних стадиях заболевания. Обычно применяется более щадящая лампэктомия, когда удаляют только злокачественное образование.

Перед хирургическим вмешательством и после него пациенту могут предложить лекарственную терапию. Например, гормональные препараты, блокирующие опухоли доступ к необходимым для роста гормонам, могут снизить вероятность рецидива почти на 50%. Однако принимать их придется в течение нескольких лет. Также применяются иммуномодуляторы, которые поддерживают работу иммунитета человека.

Лучевая терапия — это способ уничтожения раковых клеток с помощью высокоэнергетических лучей, то есть радиации. На ранних стадиях она может заменить операцию. Ее также используют после хирургического вмешательства, чтобы не допустить повторного заболевания.

Всемирный день исследования рака молочной железы в 2023 году — профилактика

Профилактика рака молочной железы включает поддержание здорового образа жизни и регулярные обследования у врачей. Это особенно актуально для людей старше 50 лет: в 80% случаев именно у них диагностируют этот вид онкологии.

Уделить внимание здоровью следует и тем, у кого были случаи рака груди в семье, особенно у близких родственников. Кроме того, на развитие онкологии могут повлиять генная мутация, лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение, чрезмерное воздействие радиации на организм и длительная гормональная терапия.

В связи с этим рекомендуется контролировать вес, регулярно заниматься спортом, отказаться от курения и как можно реже пить спиртное.

Женщинам старше 40 лет следует проходить обследования раз в два года. Обычно проводятся УЗИ и маммографии, с помощью которых можно получить рентгеновский снимок ткани молочной железы. На нем будут видны все изменения, указывающие на возможность развития опухоли. Если специалист обнаружит что-то опасное, будет назначено дополнительное обследование.

Всемирный день исследования рака молочной железы в 2023 году — как провести

Всемирный день исследования рака молочной железы следует посвятить своему здоровью и здоровью близких. Можно записаться на обследование или составить график тренировок, до которого никак не доходили руки. Полезно будет расспросить членов семьи о случаях онкологии среди родственников, это поможет выявить возможные риски. Кроме того, можно послушать лекцию или посмотреть документальный фильм о раке груди и поделиться полезной информацией с близкими.

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