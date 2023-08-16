В Саратове зарегистрировали брак «динозавров»
Необычная регистрация состоялась во Дворце бракосочетаний Саратова утром в среду, 16 августа. Молодожены явились в костюме динозавров для оформления отношений.
Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», брачный перформанс анонсировался в соцсетях еще тремя неделями ранее, когда жених и невеста подыскивали видеографа.
Во Дворце бракосочетаний пояснили, что молодожены хотели подойти ко дню регистрации брака нестандартно, поэтому и выбрали такие костюмы.
Ранее в августе сообщалось, что более 70% россиянок заявили о желании выйти замуж за IT-специалиста. В основном о таком желании заявили девушки 20-35 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.