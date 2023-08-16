Полиция с рейда в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов
Полиция в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга выявила более 100 мигрантов с российским гражданством, не состоявших на воинском учете. Об этом в среду, 16 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ходе проверки овощебазы на Софийской улице полицейские выявили почти 400 иностранных граждан, 55 из которых находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.
«Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100», — уточняется в сообщении МВД.
Почти всех нарушителей доставили в военкомат Фрунзенского района города для постановки на воинский учет.
Кроме того, в отношении одного из иностранцев возбудили уголовное дело после предъявления им поддельных документов, добавили в ведомстве.
1 августа в Санкт-Петербурге прошли обыски по делу о незаконной регистрации мигрантов. Мероприятия проводились в четырех хостелах Красногвардейского района города. Местные жители, по данным МВД, действовали совместно с группой иностранцев. Они регистрировали мигрантов на территории Петербурга по подложным документам, получая за это деньги.
При этом до этого, 11 июля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в июне в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023» было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. По словам Волк, около 7 тыс. нарушителей-иностранцев были депортированы из России.