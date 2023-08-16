Карта спецоперации на Украине 16 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 августа можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении ВС РФ вели наступательные действия. При поддержке авиации и огня артиллерии отражено девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах. Потери противника составили до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.



На донецком направлении российские подразделения отразили пять атак ВСУ. Уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



На краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 55 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено комплексное огневое поражение противнику. Потери ВСУ за сутки составили более 140 боевиков, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.



На запорожском направлении отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады противника. За сутки потери Киева составили до 170 бойцов, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.



На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 35 украинских военнослужащих, а также пять автомобилей.



В течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны в Донецкой Народной Республике был уничтожен самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда «Ураган». Кроме того, уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.