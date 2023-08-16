Жители Бийска пожаловались на нашествие летучих мышей

В Бийске (Алтайский край) все чаще стали появляться сообщения о том, что летучие мыши терроризируют местных жителей. Они залетают в окна, цепляются за москитную сетку и пытаются пробраться в дом, сообщает «Бийский рабочий» в среду, 16 августа.

Эти млекопитающие выглядят довольно угрожающе и вызывают ужас, когда распахивают крылья. На самом деле средняя особь весит не более 10 г и чаще прячется от человека, чем нападает. Однако на контакт с этим зверьками лучше не идти, так как они являются переносчиками большого количества вирусов.

«Не нужно пытаться причинить боль мыши, чтобы ее поймать, нужно взять полотенце либо какую-то одежду и не нужно выбрасывать ее с окна, а лучше посадить ее на подоконник и дать возможность самой выбраться», — рассказала орнитолог Ольга Попова.

По ее словам, также не стоит оставлять мышь дома в качестве домашнего питомца. Эти зверьки питаются насекомыми и прокормить их довольно сложно. Кроме того, им нужно много летать ночью и впадать на зиму в длительную спячку, отмечает altapress.ru.

«Многие люди даже хотят завести такого питомца, но я не советую этого делать, он никогда к вам не привыкнет и все равно будет пытаться улетать на волю», — сказала Попова, добавив, что если в квартире имеются другие домашние животные, то летучей мыши «не сдобровать».

Ранее, в августе, на нашествие летучих мышей пожаловались жители подмосковного Орехово-Зуево. Так, женщина поймала летучую мышь в пластиковое ведро. Сняв перемещения зверька, она выпустила его на волю.